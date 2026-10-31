В Польше вице-премьер, министр обороны и лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на встрече с президентом Каролем Навроцким поднимет вопросы безопасности государства, уважения к демократии, социального и общественного спокойствия. Об этом сообщает RMF24.

Консультации в Президентском дворце

В 13:00 в Президентском дворце началась серия встреч президента Кароля Навроцкого с лидерами парламентских кругов. О начале консультаций ранее сообщал глава президентского кабинета Павел Шефернакер.

По данным RMF24, целью консультаций является стабилизация политической ситуации и восстановление конституционного порядка в стране. Анонсируя свое участие во встрече, Косиняк-Камыш назвал безопасность государства, уважение к демократии, социальное и общественное спокойствие фундаментальными ценностями.

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События в Конституционном трибунале

Заявление лидера Польской крестьянской партии стало его первой реакцией на ночные события в Конституционном трибунале. Вечером в пятницу полиция и Служба охраны государства вошли на территорию трибунала.

Судья Анна Корвин-Пётровская объявила об отстранении председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского. По информации RMF24, Свенчковского не допустили в здание учреждения.

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