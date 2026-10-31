Віцепрем’єр Косіняк-Камиш назвав теми розмови з президентом Польщі — RMF24

У Польщі віцепрем’єр, міністр оборони та лідер Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш заявив, що на зустрічі з президентом Каролем Навроцьким порушить питання безпеки держави, поваги до демократії, соціального та громадського спокою. Про це повідомляє RMF24.

Консультації у президентському палаці

О 13:00 у Президентському палаці розпочалася серія зустрічей президента Кароля Навроцького з лідерами парламентських середовищ. Про початок консультацій раніше повідомляв керівник президентського кабінету Павел Шефернакер.

За даними RMF24, метою консультацій є стабілізація політичної ситуації та відновлення конституційного порядку в країні. Косіняк-Камиш, анонсуючи свою участь у зустрічі, назвав питання безпеки держави, поваги до демократії, соціального спокою та громадського спокою фундаментальними цінностями.

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Події в Конституційному трибуналі

Заява лідера Польської селянської партії стала його першою реакцією на нічні події в Конституційному трибуналі. Увечері в п’ятницю поліція та Служба охорони держави увійшли на територію трибуналу.

Суддя Анна Корвін-Пйотровська оголосила про відсторонення голови Конституційного трибуналу Богдана Свєнчковського. За інформацією RMF24, Свєнчковського не допустили до будівлі установи.

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