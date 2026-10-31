在美国俄亥俄州哥伦布市，俄亥俄州立大学的学生在中期选举前谈到了他们对总统唐纳德·特朗普政策的不满。《明镜周刊》记者还采访了学生民主党和共和党组织的代表。

外交政策与物价

该媒体受访者提出的主要议题之一是美国外交政策。一名学生表示，社交媒体让年轻人有更多机会了解美国人的税款被花在了什么地方。另一名谈话参与者批评了他认为当局在向乌克兰和以色列供应武器问题上的不同做法。

学生们还抱怨生活成本高。他们提到，据他们所说，汽油、食品和日常购物的价格很高。谈话参与者称，民主党人与共和党人之间的政治两极分化是另一个问题。

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对人工智能的担忧

另一个话题是对人工智能的监管。一些学生担心，人工智能可能会取代他们在完成学业后所期待的部分初级职位。

学生共和党组织负责人亨特·威尔米奇表示，许多年轻美国人认为，美国梦越来越难以实现。据他所说，这应由数届政府负责，而不只是特朗普。威尔米奇还对不发动新战争的承诺表示担忧。

学生民主党人负责人乔西·斯皮克曼表示，年轻人厌倦了政治中的相互敌意，并希望看到真正的改变。

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