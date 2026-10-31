В Колумбусе, штат Огайо, США, студенты Университета штата Огайо накануне промежуточных выборов рассказали о своих претензиях к политике президента Дональда Трампа. Журналисты Der Spiegel также пообщались с представителями студенческих организаций демократов и республиканцев.

Внешняя политика и цены

Среди главных тем, которые поднимали собеседники издания, была внешняя политика США. Один из студентов сказал, что социальные сети дали молодежи больше возможностей следить за тем, на что тратятся налоги американцев. Другой участник разговора критиковал, по его мнению, различный подход властей к поставкам оружия Украине и Израилю.

Студенты также жаловались на дороговизну. Они упоминали высокие, по их словам, цены на бензин, продукты и повседневные покупки. Отдельной проблемой участники разговора назвали политическую поляризацию между демократами и республиканцами.

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Обеспокоенность из-за ИИ

Еще одной темой стало регулирование искусственного интеллекта. Некоторые студенты опасаются, что ИИ может заменить часть начальных вакансий, на которые они рассчитывают после завершения учебы.

Глава студенческой организации республиканцев Хантер Виллмитч заявил, что многие молодые американцы считают американскую мечту все более труднодостижимой. По его словам, ответственность за это лежит на нескольких администрациях, а не только на Трампе. Виллмитч также выразил обеспокоенность по поводу обещания не начинать новых войн.

Руководительница студенческих демократов Джози Спикмен заявила, что молодежь устала от взаимной враждебности в политике и хочет реальных изменений.

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