Американская организация по защите прав авиапассажиров FlyersRights сообщила, что 30 октября 2026 года подала иск против Министерства транспорта США (DOT) из-за правила об отчетности о причинах задержек и отмен рейсов. Петиция была подана в Апелляционный суд США округа Колумбия, сообщает AeroTime.

FlyersRights считает, что ведомство вышло за пределы полномочий, предоставленных Конгрессом, а также ввело правило без стандартной процедуры публичного обсуждения. Организация заявляет, что изменения могут переложить на пассажиров расходы на питание, проживание в отеле и наземную перевозку в случае сбоев в расписании.

Изменение классификации причин сбоев

Новые требования предусматривают исключение десяти типов нарушений из категории Air Carrier, к которой относятся проблемы, находящиеся под контролем авиакомпании. Среди них — отдельные случаи внепланового технического обслуживания и кибератаки. DOT объясняет, что эти исключения предусмотрены Законом о повторной авторизации Федерального авиационного управления США 2024 года.

Правило относительно технического обслуживания охватывает проблемы за пределами планового сервиса, которые нельзя отложить или необходимо устранить до полета, в частности работы, требуемые директивой по летной годности. К другим исключениям относятся высадка пассажира, нарушающего порядок, медицинские чрезвычайные ситуации не по вине перевозчика и неожиданные сбои государственных систем. Кибератаки будут учитываться как исключение при условии соблюдения авиакомпанией требований в сфере кибербезопасности.

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Помощь пассажирам и сроки

В FlyersRights подчеркивают, что обещания авиакомпаний предоставить питание, гостиницу или наземный транспорт часто зависят от того, считается ли причина задержки находящейся под контролем перевозчика. Сам DOT в тексте правила признал, что после исключения десяти причин из этой категории авиакомпании, вероятно, будут предоставлять меньше услуг и компенсаций.

Организация утверждает, что Конгресс поручил DOT изменить порядок отчетности, а не сузить обязанности перевозчиков перед пассажирами. Ранее FlyersRights вместе с тремя другими потребительскими организациями просила ведомство отозвать правило.

DOT опубликовало правило 3 сентября 2026 года, однако после обращения Airlines for America отложило дату вступления его в силу до 1 февраля 2027 года. Обновленные требования к отчетности будут распространяться на рейсы, начинающиеся с 1 января 2027 года. Право на возврат средств за билет является отдельным от вопроса питания или проживания: пассажир имеет право на возмещение после отмены рейса независимо от ее причины, если отказывается от альтернативной перевозки, ваучера или иной компенсации. Это право также распространяется на предусмотренные правилами существенные задержки и изменения расписания, если пассажир решает не путешествовать.

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