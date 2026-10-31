美国航空乘客权益组织FlyersRights表示，其于2026年10月30日就有关报告航班延误和取消原因的规则，对美国交通部（DOT）提起诉讼。该请愿书已提交至美国哥伦比亚特区巡回上诉法院，AeroTime报道。

FlyersRights认为，该部门超出了国会授予的权限，并且未经过标准的公众意见征集程序便出台了该规则。该组织称，这些变化可能会在航班时刻表中断时，将餐饮、酒店住宿和地面交通费用转嫁给乘客。

调整中断原因的分类

新要求规定，将十类中断情形排除在Air Carrier类别之外，该类别包括航空公司可控制的问题。其中包括某些计划外维护情况和网络攻击。DOT解释称，这些例外由2024年美国联邦航空管理局重新授权法案规定。

有关维护的规则涵盖计划性服务以外、无法推迟或必须在飞行前解决的问题，包括适航指令要求的工作。其他例外包括让扰乱秩序的乘客下机、非承运人过错造成的医疗紧急情况，以及政府系统的意外故障。若航空公司符合网络安全要求，网络攻击将被视为例外情况。

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乘客援助和期限

FlyersRights强调，航空公司承诺提供餐食、酒店或地面交通，往往取决于延误原因是否被认定为处于承运人控制之下。DOT本身在规则文本中承认，在十项原因被排除出该类别后，航空公司可能会提供更少的服务和赔偿。

该组织称，国会指示DOT修改报告程序，而不是缩减承运人对乘客的义务。此前，FlyersRights与另外三家消费者组织曾要求该部门撤回该规则。

DOT于2026年9月3日发布该规则，但在收到Airlines for America的请求后，将其生效日期推迟至2027年2月1日。更新后的报告要求将适用于自2027年1月1日起始的航班。机票退款权与餐食或住宿问题是分开的：航班取消后，如果乘客拒绝替代运输、代金券或其他补偿，无论取消原因为何，均有权获得退款。如果乘客决定不出行，这项权利也适用于规则规定的重大延误和时刻表变更。

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