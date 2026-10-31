Amerykańska organizacja broniąca praw pasażerów lotniczych FlyersRights poinformowała, że 30 października 2026 roku złożyła pozew przeciwko Departamentowi Transportu USA (DOT) w związku z zasadą dotyczącą raportowania przyczyn opóźnień i odwołań lotów. Petycję złożono do Sądu Apelacyjnego USA dla Okręgu Kolumbii, podaje AeroTime.

FlyersRights uważa, że urząd przekroczył uprawnienia nadane mu przez Kongres, a także wprowadził zasadę bez standardowej procedury konsultacji publicznych. Organizacja twierdzi, że zmiany mogą przenieść na pasażerów koszty wyżywienia, zakwaterowania w hotelu i transportu naziemnego w przypadku zakłóceń rozkładu.

Zmiana klasyfikacji przyczyn zakłóceń

Nowe wymogi przewidują wyłączenie dziesięciu rodzajów zakłóceń z kategorii Air Carrier, do której zaliczają się problemy pozostające pod kontrolą linii lotniczej. Wśród nich są niektóre przypadki nieplanowanej obsługi technicznej i cyberataki. DOT wyjaśnia, że wyjątki te przewiduje ustawa FAA Reauthorization Act z 2024 roku.

Zasada dotycząca obsługi technicznej obejmuje problemy wykraczające poza planowany serwis, których nie można odroczyć lub które trzeba usunąć przed lotem, w tym prace wymagane przez dyrektywę zdatności do lotu. Do innych wyjątków należą wyproszenie zakłócającego porządek pasażera, nagłe przypadki medyczne niezawinione przez przewoźnika oraz nieoczekiwane awarie systemów rządowych. Cyberataki będą uwzględniane jako wyjątek pod warunkiem spełnienia przez linię lotniczą wymogów w zakresie cyberbezpieczeństwa.

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Pomoc dla pasażerów i terminy

FlyersRights podkreśla, że obietnice linii lotniczych dotyczące zapewnienia posiłków, hotelu lub transportu naziemnego często zależą od tego, czy przyczyna opóźnienia jest uznawana za pozostającą pod kontrolą przewoźnika. Sam DOT przyznał w tekście zasady, że po wyłączeniu dziesięciu przyczyn z tej kategorii linie lotnicze prawdopodobnie będą zapewniać mniej usług i rekompensat.

Organizacja twierdzi, że Kongres polecił DOT zmienić procedurę raportowania, a nie zawężać obowiązki przewoźników wobec pasażerów. Wcześniej FlyersRights wraz z trzema innymi organizacjami konsumenckimi zwróciła się do urzędu o wycofanie zasady.

DOT opublikował zasadę 3 września 2026 roku, jednak po wystąpieniu Airlines for America odroczył datę jej wejścia w życie do 1 lutego 2027 roku. Zaktualizowane wymogi dotyczące raportowania będą miały zastosowanie do lotów rozpoczynających się od 1 stycznia 2027 roku. Prawo do zwrotu pieniędzy za bilet jest odrębne od kwestii posiłków lub zakwaterowania: pasażer ma prawo do zwrotu po odwołaniu lotu niezależnie od jego przyczyny, jeśli odmawia alternatywnego transportu, vouchera lub innej rekompensaty. Prawo to obejmuje również określone w zasadach istotne opóźnienia i zmiany rozkładu, jeśli pasażer zdecyduje się nie podróżować.

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