FlyersRights подала позов проти DOT США через правила звітності про затримки — AeroTime

Американська організація із захисту прав авіапасажирів FlyersRights повідомила, що 30 жовтня 2026 року подала позов проти Міністерства транспорту США (DOT) через правило щодо звітності про причини затримок і скасувань рейсів. Петицію подали до Апеляційного суду США округу Колумбія, повідомляє AeroTime.

FlyersRights вважає, що відомство вийшло за межі повноважень, наданих Конгресом, а також запровадило правило без стандартної процедури публічного обговорення. Організація заявляє, що зміни можуть перекласти на пасажирів витрати на харчування, проживання в готелі та наземне перевезення у разі збоїв у розкладі.

Зміна класифікації причин збоїв

Нові вимоги передбачають виключення десяти типів порушень із категорії Air Carrier, до якої відносять проблеми, що перебувають під контролем авіакомпанії. Серед них — окремі випадки позапланового технічного обслуговування та кібератаки. DOT пояснює, що ці винятки передбачені Законом про повторну авторизацію Федерального авіаційного управління США 2024 року.

Правило щодо технічного обслуговування охоплює проблеми поза межами планового сервісу, які не можна відкласти або необхідно усунути до польоту, зокрема роботи, що вимагаються директивою з льотної придатності. До інших винятків належать висадження пасажира, який порушує порядок, медичні надзвичайні ситуації не з вини перевізника та неочікувані збої державних систем. Кібератаки враховуватимуться як виняток за умови дотримання авіакомпанією вимог у сфері кібербезпеки.

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Допомога пасажирам і строки

У FlyersRights наголошують, що обіцянки авіакомпаній надати харчування, готель чи наземний транспорт часто залежать від того, чи вважається причина затримки такою, що перебуває під контролем перевізника. Сам DOT у тексті правила визнав, що після виключення десяти причин із цієї категорії авіакомпанії, ймовірно, надаватимуть менше послуг і компенсацій.

Організація стверджує, що Конгрес доручив DOT змінити порядок звітування, а не звузити обов'язки перевізників перед пасажирами. Раніше FlyersRights разом із трьома іншими споживчими організаціями просила відомство відкликати правило.

DOT опублікувало правило 3 вересня 2026 року, однак після звернення Airlines for America відклало дату набуття ним чинності до 1 лютого 2027 року. Оновлені вимоги до звітності поширюватимуться на рейси, що починаються з 1 січня 2027 року. Право на повернення коштів за квиток є окремим від питання харчування чи проживання: пасажир має право на відшкодування після скасування рейсу незалежно від його причини, якщо відмовляється від альтернативного перевезення, ваучера або іншої компенсації. Це право також поширюється на передбачені правилами суттєві затримки та зміни розкладу, якщо пасажир вирішує не подорожувати.

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