Чиновники Министерства обороны Великобритании считали, что полиция графства Кембриджшир не должна была передавать американским военным расследование в отношении капитана ВВС США Джейкоба Вулфсона. Как сообщает The Guardian, об этом говорится в документах, полученных изданием в соответствии с законом о свободе информации.

Полиция Кембриджшира позволила американской военной полиции быстро взять расследование на себя после обвинений Вулфсона в сексуальном насилии в отношении британки Сары Стил в его квартире в Кембридже. В результате дело не рассматривалось в уголовном суде Англии: американского военнослужащего судил военный трибунал на авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк.

Позиция чиновников Минобороны

Согласно давнему соглашению между Великобританией и США, британская полиция имеет первоочередное право расследовать предполагаемые преступления, совершенные американцами, дислоцированными в стране. Американские военные могут получить юрисдикцию лишь в узком перечне случаев, в частности если правонарушение было совершено при исполнении служебных обязанностей или против другого военнослужащего либо имущества вооруженных сил США.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В служебной записке от 8 июля сотрудники Министерства обороны Великобритании в Вашингтоне указали, что дело Стил на первый взгляд не соответствовало критериям передачи юрисдикции американским военным. Другой чиновник министерства пришел к выводу, что дело должны были рассматривать британские суды. Неназванный офицер полиции Большого Манчестера также написал чиновникам Минобороны, что, по его мнению, полиция Кембриджшира ошибочно передала расследование США.

Приговор и проверка дела

Инцидент произошел в декабре 2023 года, когда Вулфсон находился вне службы. В апреле военный трибунал на базе Лейкенхит признал его виновным в удушении интимной партнерши, однако оправдал по обвинению в сексуальном насилии. Вердикт и наказание определяли мужчины-присяжные из числа офицеров ВВС США, служившие вместе с Вулфсоном. Его уволили из ВВС США и заключили на шесть месяцев в военную тюрьму на базе Лейкенхит.

Полиция Кембриджшира сообщила, что пересматривает дело при содействии материалов, предоставленных юристами ВВС США, и поддерживает контакт с потерпевшей. Британское правительство тем временем проводит межведомственную проверку того, как и почему полиция передавала американским военным расследования тяжких преступлений. В ней участвуют представители МВД, Министерства юстиции, МИД, Минобороны и руководители полиции.

Читай нас в