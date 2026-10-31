В Сербии Студенческий список победил на парламентских выборах 25 октября, набрав 53% голосов. Сербская прогрессивная партия (SNS) президента Александра Вучича получила 39%. Вучич признал поражение, однако новый парламент еще не созван, а SNS сохраняет контроль над частью государственных рычагов, сообщает Deutsche Welle.

Кадровые изменения и расследования

После выборов граждане во многих городах мирно сняли портреты Вучича с муниципальных зданий. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью начала расследования, в частности относительно возможных фальсификаций выборов. Отдельная комиссия проверяет работу Высшей прокуратуры Белграда, которую критики обвиняли в выполнении политических указаний Вучича и преследовании его оппонентов.

Генеральный директор государственного вещателя RTS подал в отставку, также были уволены несколько старших редакторов. Вучич назвал эти действия «революционным террором» и заявил, что его сторонники могут организоваться, если, по его словам, продолжится насилие против людей с другими взглядами.

Ожидания перемен и повторное голосование

Студенческий список, возникший на фоне студенческого протестного движения, объединил профессоров, активистов и деятелей искусства. Толчком к протестам стало обрушение бетонного навеса на недавно отремонтированном железнодорожном вокзале в Нови-Саде два года назад. Тогда погибли 16 человек. Авария связывается с некачественным выполнением работ и коррупцией при заключении и исполнении контракта на реконструкцию.

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Представители Студенческого списка требуют отставок руководителей полиции и судебных органов и призвали информаторов сообщать о возможных попытках уничтожения документов. Златко Минич из Transparency Serbia предупредил, что должностные лица прежней власти все еще могут заключать контракты и создавать финансовые обязательства для учреждений, которыми они руководят.

Голосование повторят 1 ноября примерно на 50 избирательных участках из-за нарушений во время первого голосования. После подсчета этих голосов парламент смогут созвать. Формирование правительства ожидается быстро, однако состав будущего кабинета еще не объявляли.

Позиция по внешней политике

Студенческий список объединяет левых и правых, сторонников ЕС и пророссийские силы. Его представители заявляют о намерении продвигать переговоры о вступлении Сербии в ЕС через реформы, в то же время список выступает против санкций против России и признания Косово. Будущий депутат, профессор психологии Оливер Тошкович заявил, что резкое изменение внешнеполитического курса могло бы дестабилизировать страну.

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