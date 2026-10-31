W Serbii Lista Studencka wygrała wybory parlamentarne 25 października, zdobywając 53% głosów. Serbska Partia Postępowa (SNS) prezydenta Aleksandara Vučicia uzyskała 39%. Vučić uznał porażkę, jednak nowy parlament nie został jeszcze zwołany, a SNS zachowuje kontrolę nad częścią instrumentów państwowych — informuje Deutsche Welle.

Zmiany kadrowe i śledztwa

Po wyborach obywatele w wielu miastach pokojowo zdjęli portrety Vučicia z budynków komunalnych. Prokuratura ds. przestępczości zorganizowanej rozpoczęła śledztwa, w tym w sprawie możliwych fałszerstw wyborczych. Odrębna komisja sprawdza działalność Wyższej Prokuratury w Belgradzie, którą krytycy oskarżali o wykonywanie politycznych poleceń Vučicia i prześladowanie jego przeciwników.

Dyrektor generalny państwowego nadawcy RTS podał się do dymisji, zwolniono również kilku starszych redaktorów. Vučić nazwał te działania „rewolucyjnym terrorem” i oświadczył, że jego zwolennicy mogą się zorganizować, jeśli — jak powiedział — będzie trwała przemoc wobec osób o innych poglądach.

Oczekiwania zmian i powtórne głosowanie

Lista Studencka, która powstała na tle studenckiego ruchu protestacyjnego, zjednoczyła profesorów, aktywistów i artystów. Impulsem do protestów było zawalenie się betonowego zadaszenia na niedawno wyremontowanym dworcu kolejowym w Nowym Sadzie dwa lata temu. Zginęło wówczas 16 osób. Katastrofę wiąże się z niską jakością prac i korupcją podczas zawierania i realizacji umowy na rekonstrukcję.

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Przedstawiciele Listy Studenckiej domagają się dymisji kierownictwa policji i organów sądowych oraz zaapelowali do sygnalistów o zgłaszanie możliwych prób niszczenia dokumentów. Zlatko Minić z Transparency Serbia ostrzegł, że urzędnicy poprzedniej władzy nadal mogą zawierać umowy i tworzyć zobowiązania finansowe dla instytucji, którymi kierują.

Głosowanie zostanie powtórzone 1 listopada w około 50 lokalach wyborczych z powodu naruszeń podczas pierwszego głosowania. Po policzeniu tych głosów będzie można zwołać parlament. Utworzenie rządu jest oczekiwane szybko, ale skład przyszłego gabinetu nie został jeszcze ogłoszony.

Stanowisko w sprawie polityki zagranicznej

Lista Studencka łączy lewicę i prawicę, zwolenników UE oraz siły prorosyjskie. Jej przedstawiciele deklarują zamiar wspierania negocjacji w sprawie przystąpienia Serbii do UE poprzez reformy, a jednocześnie lista sprzeciwia się sankcjom wobec Rosji i uznaniu Kosowa. Przyszły deputowany, profesor psychologii Oliver Tošković, oświadczył, że gwałtowna zmiana kursu polityki zagranicznej mogłaby zdestabilizować kraj.

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