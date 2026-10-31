在塞尔维亚，学生名单在10月25日的议会选举中获胜，获得53%的选票。总统亚历山大·武契奇所属的塞尔维亚进步党（SNS）获得39%。武契奇承认败选，但新议会尚未召开，SNS仍控制着部分国家权力工具，德国之声报道。

人事变动与调查

选举后，许多城市的民众和平地从市政建筑上取下了武契奇的肖像。负责有组织犯罪事务的检察机关已启动调查，其中包括对可能存在的选举舞弊的调查。一个独立委员会正在审查贝尔格莱德高级检察院的工作；批评者曾指责该机构执行武契奇的政治指令并迫害其反对者。

国家广播机构RTS的总经理辞职，多名高级编辑也被解雇。武契奇称这些行动是“革命恐怖”，并表示，如果如他所说，对持不同观点者的暴力持续下去，他的支持者可能会组织起来。

对变革的期待与重新投票

学生名单是在学生抗议运动背景下出现的，汇集了教授、活动人士和艺术家。两年前，诺维萨德一座刚翻修不久的火车站的混凝土雨棚坍塌，成为抗议的导火索。当时有16人死亡。这起事故与重建合同签订和执行期间的工程质量低劣及腐败有关。

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学生名单的代表要求警察和司法机构领导人辞职，并呼吁举报人报告可能销毁文件的企图。透明国际塞尔维亚分会的兹拉特科·米尼奇警告说，前政府官员仍可能签订合同，并为其管理的机构制造财政义务。

由于首次投票期间出现违规行为，约50个投票站将于11月1日重新投票。这些选票统计完成后，议会即可召开。预计将迅速组建政府，但未来内阁的组成尚未公布。

外交政策立场

学生名单联合了左翼和右翼、欧盟支持者以及亲俄力量。其代表表示，计划通过改革推动塞尔维亚加入欧盟的谈判；同时，该名单反对制裁俄罗斯和承认科索沃。未来议员、心理学教授奥利弗·托什科维奇表示，外交政策路线的剧烈改变可能会破坏国家稳定。

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