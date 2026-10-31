Премьер-министр Польши Дональд Туск в обращении к гражданам заявил, что законно избранные члены Конституционного трибунала подверглись нападению во время событий возле учреждения. По его словам, полиция на месте защищала трибунал от нападавших, сообщает Interia.

Заявление премьера

Туск назвал события перед Конституционным трибуналом позорными и заявил, что не хотел бы, чтобы подобные сцены повторялись в Польше. Он сказал, что демократическое государство должно быть сильным и способным обеспечивать справедливость, а уступки перед беззаконием и насилием не могут быть способом достижения спокойствия.

Глава правительства также упомянул группы политиков и активистов партии «Право и справедливость» и «Конфедерации», которые, по его словам, толкались. Он назвал Гжегожа Брауна и Роберта Бонкевича. Туск сравнил ситуацию вокруг трибунала с ограблением, когда задержанный вор называет насилием попытку вернуть украденное.

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Спор вокруг трибунала

В пятницу судья Анна Корвин-Пётровская опубликовала распоряжение о немедленном прекращении исполнения судейских обязанностей Богданом Свенчковским и его заместителем Бартломеем Соханьским. Ранее Туск заявлял, что выбранный вариант является единственным выходом из спора вокруг Конституционного трибунала.

В тот же день полиция взяла здание трибунала под охрану. Президент Польши Кароль Навроцкий прервал запланированный официальный визит в Сенегал и вернулся в Варшаву. Вечером он встретился с председателем Верховного суда, а затем прибыл в Конституционный трибунал, где, по данным Interia, произошла потасовка с участием судей.

Встречи президента с парламентскими фракциями

В субботу Навроцкий встречался с представителями парламентских фракций. Он провел переговоры с лидерами Польской крестьянской партии, «Польши 2050», «Конфедерации» и партии «Вместе». Руководство «Гражданской коалиции», «Новых левых» и Unia Centrum отказалось от участия во встречах.

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