Premier Polski Donald Tusk w orędziu do obywateli oświadczył, że zgodnie z prawem wybrani członkowie Trybunału Konstytucyjnego zostali zaatakowani podczas wydarzeń w pobliżu instytucji. Według niego policja na miejscu chroniła trybunał przed napastnikami, informuje Interia.

Oświadczenie premiera

Tusk nazwał wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym haniebnymi i powiedział, że nie chciałby, aby podobne sceny powtórzyły się w Polsce. Stwierdził, że demokratyczne państwo musi być silne i zdolne do zapewnienia sprawiedliwości, a ustępstwa wobec bezprawia i przemocy nie mogą być sposobem na osiągnięcie spokoju.

Szef rządu wspomniał także o grupach polityków i działaczy partii Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacji, którzy, jak powiedział, przepychali się. Wymienił Grzegorza Brauna i Roberta Bąkiewicza. Tusk porównał sytuację wokół trybunału do rabunku, gdy zatrzymany złodziej nazywa przemocą próbę odzyskania skradzionego mienia.

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Spór wokół trybunału

W piątek sędzia Anna Korwin-Piotrowska opublikowała zarządzenie o natychmiastowym zaprzestaniu wykonywania obowiązków sędziowskich przez Bogdana Święczkowskiego i jego zastępcę Bartłomieja Sochańskiego. Wcześniej Tusk oświadczył, że wybrany wariant jest jedynym wyjściem ze sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Tego samego dnia policja objęła ochroną budynek trybunału. Prezydent Polski Karol Nawrocki przerwał planowaną oficjalną wizytę w Senegalu i wrócił do Warszawy. Wieczorem spotkał się z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, a następnie przybył do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie, według Interii, doszło do przepychanek z udziałem sędziów.

Spotkania prezydenta z klubami parlamentarnymi

W sobotę Nawrocki spotykał się z przedstawicielami klubów parlamentarnych. Przeprowadził rozmowy z liderami Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050, Konfederacji i partii Razem. Kierownictwo Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy i Unii Centrum odmówiło udziału w spotkaniach.

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