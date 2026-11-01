Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył w Atlancie, że administracja prezydenta Donalda Trumpa nie pomogła brazylijskiemu politykowi Flávio Bolsonaro wyjechać do Stanów Zjednoczonych po jego porażce w drugiej turze wyborów prezydenckich. Bolsonaro przybył w środę do Miami na Florydzie, informuje Al Jazeera.

Rubio powiedział, że amerykańskie władze jedynie dowiedziały się o przybyciu Bolsonaro do kraju. Według niego polityk wcześniej posiadał amerykańską wizę, a Trump podjął decyzję o zezwoleniu mu na wjazd do Stanów Zjednoczonych.

Stanowisko Departamentu Stanu

Sekretarz stanu podkreślił również, że rząd USA nie był bezpośrednio zaangażowany w działania związane z podróżą Bolsonaro. Dzień przed jego przybyciem Departament Stanu USA poinformował, że Bolsonaro i członkowie jego rodziny otrzymają amerykańskie wizy.

Agencja Reuters informowała, że Bolsonaro został wpuszczony do USA na podstawie humanitarnego zwolnienia warunkowego. Taki status zazwyczaj obowiązuje przez rok.

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Oświadczenie Trumpa i śledztwo

Trump, który wcześniej nazwał wybory w Brazylii sfałszowanymi, wyraził współczucie wobec Bolsonaro i oświadczył, że może on pozostać w USA tak długo, jak zechce. Prezydent powiedział dziennikarzom w swojej rezydencji na Florydzie, że jego zdaniem brazylijski polityk został potraktowany „bardzo źle”.

W Brazylii Bolsonaro jest objęty śledztwem w związku z podejrzeniami o korupcję, pranie pieniędzy i uchylanie się od płacenia podatków. Przed wyjazdem nakazano mu oddać paszport, ponieważ policja uznała go za osobę zagrożoną ucieczką. Po porażce wyjechał z Brazylii do USA przez Argentynę i Ekwador, nie uznał wyników wyborów i bez dowodów nazwał je oszukańczymi.

Rubio poinformował również, że spotkał się w Atlancie z ministrem spraw zagranicznych Brazylii Mauro Vieirą. Oczekuje kolejnego spotkania z brazylijskimi urzędnikami w listopadzie we Francji podczas narady szefów resortów spraw zagranicznych.

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