波兰总理唐纳德·图斯克在向公民发表的讲话中表示，在该机构附近发生的事件中，依法选出的宪法法庭成员遭到袭击。据他所述，现场警方保护法庭免受袭击者侵害，Interia报道。

总理声明

图斯克称宪法法庭前发生的事件令人羞耻，并表示不希望类似场面在波兰重演。他称，民主国家必须强大并能够确保公正，而向违法和暴力让步不能成为实现安宁的方式。

政府首脑还提到法律与公正党和联盟党的一些政治人士及活动人士，据他所说，他们发生了推搡。他点名了格热戈日·布劳恩和罗伯特·邦凯维奇。图斯克将围绕法庭的局势比作一起抢劫案：被拘留的窃贼将试图追回被盗物品称为暴力。

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围绕法庭的争议

周五，法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡发布命令，要求博格丹·希温奇科夫斯基及其副手巴尔托米耶·索汉斯基立即停止履行法官职责。图斯克此前表示，所选择的方案是解决围绕宪法法庭争议的唯一出路。

同一天，警方对法庭大楼实施保护。波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基中断原定对塞内加尔的正式访问，返回华沙。当晚，他会见了最高法院院长，随后抵达宪法法庭。据Interia报道，那里发生了涉及法官的推搡。

总统与议会党团的会晤

周六，纳夫罗茨基与议会党团代表会面。他与波兰人民党、波兰2050、联盟党和“共同”党的领导人举行了会谈。公民联盟、新左翼和Unia Centrum的领导层拒绝参加会晤。

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