В Германии в 2025 году родились около 654 тысяч детей — Der Spiegel

В Германии в 2025 году родились около 654 тысяч детей — это самый низкий показатель с окончания Второй мировой войны. Как сообщает Der Spiegel, за десятилетие число рождений в стране сократилось примерно на 11%.

Меньше потенциальных матерей

Исследование Института немецкой экономики в Кёльне прогнозирует, что низкая рождаемость сохранится в обозримом будущем. Один из факторов — ожидаемое сокращение числа женщин в возрасте от 25 до 39 лет, в котором они чаще всего рожают детей. К 2035 году их численность по стране может уменьшиться на 10,2% по сравнению с 2025 годом.

Автор исследования Видо Гайс-Тене использовал данные прогноза численности населения. Он также отметил, что тенденция может быть ещё сильнее, если прежние предположения о миграции окажутся слишком оптимистичными.

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Различия между востоком и западом

В восточных землях Германии количество рождений за последние десять лет сократилось на треть. Среди матерей с немецким гражданством спад превысил 40%. На западе страны сокращение составило от 6% до 8%.

Исследование ожидает разную динамику в регионах: на востоке численность молодых женщин будет и дальше сокращаться, а после 2030 года может начать медленно расти. На западе спад прогнозируется и после 2035 года.

Среднее число детей, рождаемых одной женщиной в Германии, в 2025 году снизилось до 1,32 — самого низкого уровня примерно за 30 лет. Гайс-Тене считает, что политика должна облегчить родителям решение о рождении детей, в частности за счёт улучшения услуг по уходу за детьми. По его мнению, меры семейной политики не следует сокращать.

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