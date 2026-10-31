德国2025年出生约65.4万名婴儿——《明镜周刊》

德国2025年出生约65.4万名婴儿，这是自第二次世界大战结束以来的最低水平。据《明镜周刊》报道，该国出生人数在十年间减少了约11%。

潜在母亲减少

科隆德国经济研究所的一项研究预测，低出生率将在可预见的未来持续存在。一个因素是，预计25岁至39岁女性的人数将减少，这一年龄段的女性最常生育。到2035年，全国该年龄段女性人数可能比2025年减少10.2%。

该研究作者维多·盖斯-特内使用了人口预测数据。他还指出，如果此前有关移民的假设被证明过于乐观，这一趋势可能会更加明显。

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东西部差异

在德国东部各州，出生人数在过去十年间减少了三分之一。在拥有德国国籍的母亲中，降幅超过40%。在该国西部，降幅为6%至8%。

研究预计各地区将呈现不同的变化趋势：东部年轻女性人数还将继续减少，但在2030年后可能开始缓慢增长。西部的下降趋势预计将在2035年后持续。

德国每名女性平均生育的子女数在2025年降至1.32，为约30年来最低水平。盖斯-特内认为，政策应让父母更容易作出生育决定，尤其是通过改善儿童照护服务。他认为，不应削减家庭政策措施。

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