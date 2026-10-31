W Niemczech w 2025 roku urodziło się około 654 tys. dzieci — to najniższy wynik od zakończenia II wojny światowej. Jak informuje Der Spiegel, w ciągu dekady liczba urodzeń w kraju spadła o około 11%.

Mniej potencjalnych matek

Badanie Niemieckiego Instytutu Gospodarki w Kolonii prognozuje, że niska dzietność utrzyma się w przewidywalnej przyszłości. Jednym z czynników jest oczekiwany spadek liczby kobiet w wieku od 25 do 39 lat, kiedy najczęściej rodzą dzieci. Do 2035 roku ich liczba w całym kraju może zmniejszyć się o 10,2% w porównaniu z 2025 rokiem.

Autor badania, Wido Geis-Thöne, wykorzystał dane z prognozy liczby ludności. Zaznaczył również, że tendencja może być jeszcze silniejsza, jeśli wcześniejsze założenia dotyczące migracji okażą się zbyt optymistyczne.

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Różnice między wschodem a zachodem

We wschodnich krajach związkowych Niemiec liczba urodzeń w ciągu ostatnich dziesięciu lat zmniejszyła się o jedną trzecią. Wśród matek z niemieckim obywatelstwem spadek przekroczył 40%. Na zachodzie kraju spadek wyniósł od 6% do 8%.

Badanie przewiduje odmienną dynamikę w regionach: na wschodzie liczba młodych kobiet będzie nadal spadać, a po 2030 roku może zacząć powoli rosnąć. Na zachodzie spadek prognozowany jest także po 2035 roku.

Średnia liczba dzieci rodzonych przez jedną kobietę w Niemczech spadła w 2025 roku do 1,32 — najniższego poziomu od około 30 lat. Geis-Thöne uważa, że polityka powinna ułatwiać rodzicom podjęcie decyzji o posiadaniu dzieci, w szczególności poprzez poprawę usług opieki nad dziećmi. Jego zdaniem środków polityki rodzinnej nie należy ograniczać.

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