Канцелярия президента Польши планирует подать заявления в прокуратуру в отношении Анны Корвин-Пётровской, Мацея Берека и Кристиана Маркевича после инцидента в Конституционном трибунале. Об этом заявил пресс-секретарь президента Рафал Леськевич, сообщает RMF24.

Позиция канцелярии президента

По словам Леськевича, во время событий в ночь на субботу была нарушена неприкосновенность президента Кароля Навроцкого. Пресс-секретарь утверждает, что Корвин-Пётровская, объявленная руководящей работой Конституционного трибунала, а также Мацей Берек и Кристиан Маркевич, избранные действующим Сеймом судьями, не имели права прикасаться к президенту.

Леськевич также заявил, что эти люди преграждали Навроцкому вход в здание трибунала. Он подчеркнул, что президент имел право войти в учреждение, поскольку оно является государственным органом, в который могут обращаться граждане.

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Версии сторон различаются

Корвин-Пётровская изложила другую версию события. В комментарии TVN24 она заявила, что Навроцкий пытался силой пройти в здание через группу людей у входа. По ее словам, после первой неудачной попытки президент начал отталкивать ее руками, вошел в холл и заявил, что присутствующие не имеют права находиться в трибунале.

Кризис в Конституционном трибунале начался после обнародования сообщения о перерыве в работе председателя трибунала Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. Корвин-Пётровскую объявили лицом, руководящим работой учреждения. Навроцкий прервал полет в Сенегал, прибыл в здание трибунала, а затем объявил о срочных консультациях с парламентскими силами. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что восстановление верховенства права является обязанностью властей.

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