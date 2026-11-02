В Южной Каролине сторонники конгрессмена-республиканца Ральфа Нормана начали движение Write-In Ralph и призывают избирателей вписывать его имя в бюллетени на выборах в Сенат США 3 ноября. Инициатива направлена против сенатора Дарлин Грэм — кандидатки Республиканской партии, которую поддержал президент Дональд Трамп, сообщает Al Jazeera.

Один из организаторов движения, 28-летний житель штата Эйвери Милтон, заявил, что часть консервативных избирателей разочаровалась в Трампе и не хочет поддерживать Грэм. По его словам, активисты хотят видеть в Сенате политика, который будет самостоятельно оценивать политические решения, а не просто соглашаться с партийным руководством.

Назначение и праймериз

Дарлин Грэм назначили в Сенат после смерти ее брата, сенатора-республиканца Линдси Грэма, 11 июля. Изначально она заявляла, что завершит его работу в течение оставшегося срока, однако через несколько дней Трамп призвал ее баллотироваться на полный шестилетний срок. Впоследствии Грэм объявила об участии в выборах и победила Нормана на августовских республиканских праймериз.

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Норман, представляющий пятый избирательный округ Южной Каролины в Палате представителей, после поражения на праймериз неоднократно отказывался проводить совместные предвыборные мероприятия с Грэм. Он сказал The Wall Street Journal, что кандидатка должна «заслужить голос», а ее кампания пытается «поддержать кандидатку».

Конкурентная гонка

Согласно октябрьскому опросу The New York Times/Siena College, Грэм и кандидатка от Демократической партии Энни Эндрюс имели по 48% поддержки среди вероятных избирателей. Среди тех, кто назвал себя независимыми избирателями, Эндрюс опережала Грэм на 20 процентных пунктов.

Избирательная комиссия штата сообщила, что досрочно проголосовали почти 950 тысяч человек — это рекордный показатель для промежуточных выборов в Южной Каролине. На выборах в Сенат в 2022 году голоса за вписанных кандидатов составили лишь 0,1% от общего числа поданных голосов.

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