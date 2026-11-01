Kancelaria Prezydenta Polski planuje złożyć zawiadomienia do prokuratury w sprawie Anny Korwin-Piotrowskiej, Macieja Berka i Krystiana Markiewicza po incydencie w Trybunale Konstytucyjnym. Poinformował o tym rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, jak podaje RMF24.

Stanowisko Kancelarii Prezydenta

Według Leśkiewicza podczas wydarzeń w nocy z piątku na sobotę naruszono nietykalność prezydenta Karola Nawrockiego. Rzecznik twierdzi, że Korwin-Piotrowska, ogłoszona osobą kierującą pracami Trybunału Konstytucyjnego, a także Maciej Berek i Krystian Markiewicz, wybrani przez obecny Sejm na sędziów, nie mieli prawa dotykać prezydenta.

Leśkiewicz powiedział również, że osoby te zagradzały Nawrockiemu wejście do budynku trybunału. Podkreślił, że prezydent miał prawo wejść do instytucji, ponieważ jest ona organem państwowym, do którego mogą zwracać się obywatele.

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Wersje stron różnią się

Korwin-Piotrowska przedstawiła inną wersję zdarzenia. W komentarzu dla TVN24 oświadczyła, że Nawrocki próbował siłą przedostać się do budynku przez grupę osób przy wejściu. Według niej po pierwszej nieudanej próbie prezydent zaczął odpychać ją rękami, wszedł do holu i stwierdził, że obecni nie mają prawa przebywać w trybunale.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym rozpoczął się po opublikowaniu informacji o przerwie w pracy prezesa trybunału Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Korwin-Piotrowską ogłoszono osobą kierującą pracą instytucji. Nawrocki przerwał lot do Senegalu, przybył do budynku trybunału, a następnie ogłosił pilne konsultacje z siłami parlamentarnymi. Premier Donald Tusk oświadczył, że przywrócenie praworządności jest obowiązkiem władz.

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