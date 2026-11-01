波兰总统办公室计划向检察机关报案——RMF24

波兰总统办公室计划在宪法法庭发生事件后，就安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡、马切伊·贝雷克和克雷斯蒂安·马尔凯维奇一事向检察机关报案。总统发言人拉法乌·莱希凯维奇表示，RMF24报道。

总统办公室的立场

莱希凯维奇表示，在周六凌晨发生的事件中，总统卡罗尔·纳夫罗茨基的人身不可侵犯权受到侵犯。这名发言人称，被宣布负责宪法法庭工作的科尔温-皮奥特罗夫斯卡，以及由现任众议院选出的法官马切伊·贝雷克和克雷斯蒂安·马尔凯维奇，无权触碰总统。

莱希凯维奇还表示，这些人阻挡纳夫罗茨基进入法庭大楼。他强调，总统有权进入该机构，因为它是公民可以向其提出诉求的国家机关。

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双方说法不同

科尔温-皮奥特罗夫斯卡提出了另一种事件经过。她在接受TVN24评论时表示，纳夫罗茨基试图强行穿过入口附近的一群人进入大楼。她称，在第一次尝试未果后，总统开始用手推开她，进入大厅后表示，在场人员无权留在法庭内。

宪法法庭的危机始于有关法庭院长博格丹·希文奇科夫斯基和副院长巴尔托梅伊·索汉斯基暂停履职的消息公布之后。科尔温-皮奥特罗夫斯卡被宣布为负责该机构工作的人。纳夫罗茨基中断了前往塞内加尔的航班，抵达法庭大楼，随后宣布与议会力量进行紧急磋商。总理唐纳德·图斯克表示，恢复法治是当局的责任。

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