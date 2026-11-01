Канцелярія президента Польщі планує подати заяви до прокуратури — RMF24

Канцелярія президента Польщі планує подати заяви до прокуратури щодо Анни Корвін-Пйотровської, Мацея Берека та Кристіана Маркевича після інциденту в Конституційному трибуналі. Про це заявив речник президента Рафал Леськевич, повідомляє RMF24.

Позиція канцелярії президента

За словами Леськевича, під час подій у ніч проти суботи було порушено недоторканність президента Кароля Навроцького. Речник стверджує, що Корвін-Пйотровська, оголошена керівницею роботи Конституційного трибуналу, а також Мацей Берек і Кристіан Маркевич, обрані чинним Сеймом суддями, не мали права торкатися президента.

Леськевич також заявив, що ці люди перегороджували Навроцькому вхід до будівлі трибуналу. Він наголосив, що президент мав право увійти до установи, оскільки вона є державним органом, до якого можуть звертатися громадяни.

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Версії сторін відрізняються

Корвін-Пйотровська виклала іншу версію події. У коментарі TVN24 вона заявила, що Навроцький намагався силоміць пройти до будівлі крізь групу людей біля входу. За її словами, після першої невдалої спроби президент почав відштовхувати її руками, увійшов до холу та заявив, що присутні не мають права перебувати в трибуналі.

Криза в Конституційному трибуналі почалася після оприлюднення повідомлення про перерву в роботі голови трибуналу Богдана Свєнчковського та віцепрезидента Бартломея Соханьського. Корвін-Пйотровську оголосили особою, яка керує роботою установи. Навроцький перервав політ до Сенегалу, прибув до будівлі трибуналу, а згодом оголосив про термінові консультації з парламентськими силами. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що відновлення верховенства права є обов'язком влади.

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