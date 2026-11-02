由 Grimaldi Group、Corsica Ferries、Baleària 和 Moby Lines 运营的大型客运和货运船只，经常以15节及以上的速度穿越地中海西北部受保护的鲸类栖息地。《卫报》报道称，这一结论来自一项使用 Veson Nautical 和 Global Fishing Watch 数据的调查。

相关水域位于瓦伦西亚和热那亚之间，包括佩拉戈斯海洋保护区。该地区栖息着地中海约三分之二的长须鲸，以及超过五分之一的抹香鲸。与船只相撞是导致这些动物死亡的主要人为原因之一。报道指出，以15节及以上速度发生的碰撞对鲸类几乎总是致命的，而在低于10节的速度下，碰撞不太可能导致死亡。

IMO的自愿建议

2023年7月，国际海事组织将地中海西北部确定为特别敏感海域。该组织建议总登记吨位300吨及以上的船只，在该区域以10至13节的速度航行，以降低致命碰撞的风险。这一建议是自愿性的。

根据《卫报》的计算，2025年，拥有IMO识别号码的船只累计在该区域以15节及以上速度航行超过28万小时。其中，以超过25节速度航行的时间超过6000小时。

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运营商数据

2025年，7艘船只——4艘 Baleària 高速渡轮和3艘 Grimaldi 邮轮渡轮——占该水域所有以超过25节速度航行时间的70%。7艘 Grimaldi 邮轮渡轮占所有船只以15节及以上速度航行总时间的约8%。

该媒体采访的6名船长表示，在IMO提出建议后，Grimaldi Group和Moby Lines没有采取鼓励减速航行的措施。Grimaldi Group和Moby Lines未回应置评请求。

国际捕鲸委员会表示，自2023年7月以来，其在该区域记录了5次危险接近和1次碰撞，但认为大多数此类事件没有被记录。2025年，船只以15节及以上速度航行的时间比2022年少11%，以超过25节速度航行的时间减少了约三分之一。

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