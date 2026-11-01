Президент США Дональд Трамп во Флориде раскритиковал контракт на сумму более 50 млн долларов, который его бывшая адвокатка Алина Хабба Милдон, по данным The New York Times, заключила с семьей венесуэльского банкира Хулио Эрреры Велутини. Позднее Трамп помиловал банкира. Как сообщает Al Jazeera, президент назвал такую договоренность неприемлемой.

Контракт на четыре года

По данным The New York Times, в октябре 2025 года Хабба Милдон подписала четырехлетний контракт с Concord Partners — компанией, принадлежащей семье Эрреры Велутини. Соглашение предусматривало гарантированные выплаты на сумму более 50 млн долларов, включая годовую зарплату в 10 млн долларов и бонусы.

На момент подписания контракта она занимала должность исполняющей обязанности прокурора США в Нью-Джерси, куда ее назначил Трамп после того, как она работала его личной адвокаткой. В декабре она покинула эту должность после решения суда, постановившего, что она не могла законно ее занимать. После этого Хабба Милдон стала старшей советницей генерального прокурора США в Министерстве юстиции.

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Помилование банкира

1 января Хабба Милдон официально начала работать на семью банкира, одновременно оставаясь сотрудницей Министерства юстиции. Уже 15 января Трамп предоставил Эррере Велутини полное президентское помилование.

В США банкира обвиняли в подкупе бывшей губернаторки Пуэрто-Рико Ванды Васкес Гарсед в обмен на отстранение финансового регулятора, проверявшего его банк. В августе 2025 года он заключил соглашение с федеральными прокурорами. Хабба Милдон отрицает какую-либо роль в обеспечении помилования и заявляла, что не получала денег за содействие в помиловании и не обсуждала этот вопрос с Белым домом или Министерством юстиции.

По информации The New York Times, Трамп также говорил помощникам и союзникам, что Хабба Милдон следовало бы передать часть средств его будущей президентской библиотеке или другой связанной с ним организации. Министерство юстиции не предоставило Reuters оперативный комментарий по ситуации.

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