Prezydent USA Donald Trump na Florydzie skrytykował kontrakt o wartości ponad 50 mln dolarów, który jego była prawniczka Alina Habba Mildon, według „The New York Times”, zawarła z rodziną wenezuelskiego bankiera Julio Herrery Velutiniego. Trump później ułaskawił bankiera. Jak informuje Al Jazeera, prezydent nazwał takie porozumienie niedopuszczalnym.

Czteroletni kontrakt

Według „The New York Times” w październiku 2025 roku Habba Mildon podpisała czteroletni kontrakt z Concord Partners — firmą należącą do rodziny Herrery Velutiniego. Umowa przewidywała gwarantowane wypłaty na łączną kwotę ponad 50 mln dolarów, w tym roczne wynagrodzenie w wysokości 10 mln dolarów oraz premie.

W chwili podpisania kontraktu pełniła funkcję p.o. prokuratora USA w New Jersey, na którą Trump ją powołał po tym, jak pracowała jako jego osobista prawniczka. W grudniu opuściła to stanowisko po orzeczeniu sądu, który uznał, że nie mogła go legalnie zajmować. Następnie Habba Mildon została starszą doradczynią prokuratora generalnego USA w Departamencie Sprawiedliwości.

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Ułaskawienie bankiera

1 stycznia Habba Mildon oficjalnie rozpoczęła pracę dla rodziny bankiera, jednocześnie pozostając pracownicą Departamentu Sprawiedliwości. Już 15 stycznia Trump udzielił Herrerze Velutiniemu pełnego ułaskawienia prezydenckiego.

W USA bankierowi zarzucono przekupienie byłej gubernator Portoryko Wandy Vázquez Garced w zamian za usunięcie regulatora finansowego, który kontrolował jego bank. W sierpniu 2025 roku zawarł porozumienie z federalnymi prokuratorami. Habba Mildon zaprzecza, by odegrała jakąkolwiek rolę w uzyskaniu ułaskawienia, i twierdziła, że nie otrzymała pieniędzy za pomoc w jego uzyskaniu oraz nie rozmawiała o tej sprawie z Białym Domem ani Departamentem Sprawiedliwości.

Według „The New York Times” Trump mówił także współpracownikom i sojusznikom, że Habba Mildon powinna przekazać część środków na jego przyszłą bibliotekę prezydencką lub inną organizację z nim związaną. Departament Sprawiedliwości nie udzielił Reutersowi natychmiastowego komentarza w tej sprawie.

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