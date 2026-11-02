W USA dwóm kobietom z RPA — 69-letniej Hester Wiemann i 67-letniej Hanlie Venter — postawiono zarzuty związane z domniemanym nielegalnym głosowaniem w wyborach federalnych w listopadzie 2024 roku. Obie miały status legalnych stałych rezydentek USA, ale nie były obywatelkami tego kraju. Poinformował o tym Daily Maverick.

Zarzuty w Missouri

Według prokuratury federalnej Zachodniego Okręgu Missouri Venter urodziła się w RPA, przeprowadziła się do USA w 2020 roku, a w następnym roku uzyskała status legalnej stałej rezydentki. Śledczy twierdzą, że we wrześniu 2024 roku zarejestrowała się do głosowania, a w listopadzie oddała głos w lokalu wyborczym w hrabstwie McDonald w stanie Missouri.

Stali rezydenci nie mają prawa głosować w wyborach federalnych w USA, a w Missouri nie mogą również uczestniczyć w wyborach stanowych i lokalnych. W przypadku uznania winy Venter może grozić do roku pozbawienia wolności i grzywna do 100 tys. dolarów.

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Sprawa Wiemann i sędzia

Pod koniec września 2026 roku Wiemann znalazła się na liście dziesięciu cudzoziemców, którym władze federalne postawiły zarzuty w sprawach dotyczących nielegalnego głosowania lub rejestracji wyborców w Minnesocie. Według Biura Spraw Publicznych USA miała ona rzekomo nielegalnie głosować w tym stanie i fałszywie twierdzić, że posiada obywatelstwo amerykańskie, aby uzyskać możliwość głosowania w listopadzie 2024 roku. Wiemann nie przyznała się do winy.

Jej sprawę rozpatruje sędzia John Tunheim. We wniosku o jego wyłączenie, datowanym na 20 października 2026 roku, stwierdzono, że jego komentarze dla The New York Times dotyczące działań imigracyjnych administracji prezydenta Donalda Trumpa mogą budzić wątpliwości co do jego bezstronności. Daily Maverick zaznaczył, że w chwili publikacji nie było jasne, jaki jest dalszy status skargi na sędziego oraz postępowania przeciwko Wiemann.

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