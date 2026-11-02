在美国，两名来自南非的女性——69岁的赫斯特·维曼和67岁的汉莉·文特尔——因涉嫌在2024年11月的联邦选举中非法投票而被起诉。两人均拥有美国合法永久居民身份，但并非美国公民。据《Daily Maverick》报道。

密苏里州的指控

根据美国密苏里州西区检察官办公室的说法，文特尔出生于南非，于2020年移居美国，并于次年获得合法永久居民身份。调查人员称，她于2024年9月登记投票，并于11月在密苏里州麦克唐纳县的一个投票站投票。

永久居民无权在美国联邦选举中投票，在密苏里州也不能参加州和地方选举。如果罪名成立，文特尔可能面临最高一年监禁及最高10万美元罚款。

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维曼案与法官

2026年9月底，维曼被列入联邦当局起诉的十名外国人名单，这些案件涉及在明尼苏达州非法投票或选民登记。根据美国公共事务办公室的说法，她涉嫌在该州非法投票，并虚假声称拥有美国公民身份，以获得在2024年11月投票的资格。维曼不认罪。

她的案件由法官约翰·通海姆审理。一份日期为2026年10月20日、要求其回避的动议称，他向《纽约时报》就总统唐纳德·特朗普政府的移民行动发表的评论，可能引发对其公正性的质疑。Daily Maverick指出，截至发稿时，尚不清楚针对该法官的申诉以及针对维曼的诉讼程序的后续状态。

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