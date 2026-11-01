美国总统唐纳德·特朗普在佛罗里达州批评了一份价值超过5000万美元的合同。据《纽约时报》报道，他的前律师阿丽娜·哈巴·米尔登与委内瑞拉银行家胡利奥·埃雷拉·韦卢蒂尼的家族签署了这份合同。特朗普后来赦免了这名银行家。据半岛电视台报道，总统称这一安排不可接受。

为期四年的合同

据《纽约时报》报道，2025年10月，哈巴·米尔登与Concord Partners签署了一份为期四年的合同，该公司由埃雷拉·韦卢蒂尼的家族所有。该协议规定的保证付款总额超过5000万美元，其中包括1000万美元的年薪和奖金。

签署合同时，她担任新泽西州代理美国检察官。此前，她曾担任特朗普的私人律师，随后被特朗普任命至该职位。12月，在法院裁定她不能合法担任该职位后，她离开了这一职务。此后，哈巴·米尔登成为美国司法部部长的高级顾问。

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赦免银行家

1月1日，哈巴·米尔登正式开始为该银行家家族工作，同时仍是司法部雇员。仅在1月15日，特朗普便向埃雷拉·韦卢蒂尼授予了完全的总统赦免。

在美国，这名银行家被指控贿赂波多黎各前州长万达·巴斯克斯·加尔塞德，以换取撤换一名正在调查其银行的金融监管官员。2025年8月，他与联邦检察官达成协议。哈巴·米尔登否认在促成赦免中发挥任何作用，并表示自己没有因协助获得赦免而收钱，也没有与白宫或司法部讨论此事。

据《纽约时报》消息，特朗普还曾对助手和盟友表示，哈巴·米尔登应将部分资金交给他未来的总统图书馆或其他与他有关联的组织。司法部未立即向路透社就此事发表评论。

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