Индия приостановила переговоры с Россией о безвизовом режиме

Переговоры между Индией и Россией о введении безвизового режима для организованных туристических групп не принесли результата. Стороны приостановили подготовку соответствующего соглашения, несмотря на неоднократные призывы Владимира Путина достичь договоренностей.

Об этом 31 октября сообщил руководитель консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, договориться не удалось, поскольку Индия ранее не заключала соглашений, предусматривающих безвизовые поездки организованных групп иностранцев.

Инициатива должна была позволить туристическим группам из двух стран посещать друг друга без оформления виз. Путин поднимал этот вопрос во время переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди еще в 2019 году. После начала полномасштабной войны против Украины российский президент вновь публично призвал отменить визовые ограничения между странами.

В 2023 году Министерство экономического развития РФ предлагало ввести безвизовый режим по примеру Китая и Ирана. Тогда глава ведомства Максим Решетников заявлял, что предложение обсуждается по дипломатическим каналам.

Индийские производители существенно увеличили поставки боеприпасов в европейские страны после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Индия и Чехия договорились расширить сотрудничество в оборонной промышленности, в частности через совместные предприятия и Индийско-чешский совместный оборонный комитет. Об этом шла речь в ходе переговоров министра обороны Индии Раджната Сингха с первым вице-премьер-министром и министром промышленности и торговли Чехии Карелом Гавличеком в Нью-Дели 13 октября.

Индия с 16 октября почти вдвое снизила экспортную пошлину на дизельное топливо — с 16 рупий до 8,5 рупии за литр — на следующие две недели. В то же время страна повысила пошлину на экспорт бензина с 0,5 до 2,5 рупии за литр

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