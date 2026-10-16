Індія майже вдвічі знизила експортне мито на дизель — OilPrice

Індія з 16 жовтня майже вдвічі знизила експортне мито на дизель — з 16 рупій до 8,5 рупії за літр — на наступні два тижні. Водночас країна підвищила мито на експорт бензину з 0,5 до 2,5 рупії за літр, повідомляє OilPrice.

Нові ставки для експорту пального

Знижена ставка для дизеля становитиме близько 0,09 долара за літр проти попередніх 0,17 долара. Підвищене мито на бензин дорівнює приблизно 0,026 долара за літр. Експортне мито на авіаційне паливо не змінили: воно залишилося на рівні 10,5 рупії, або близько 0,11 долара за літр.

Акцизні ставки для бензину й дизеля, які продають на внутрішньому ринку, на цей період не переглядали. Індія коригує політику експортних мит кожні два тижні, враховуючи ситуацію на внутрішньому та міжнародному ринках, зокрема обсяги постачання і ціни.

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Політика експорту дизеля

Експортні збори на пальне Індія запровадила у березні на тлі кризи на Близькому Сході, коли через Ормузьку протоку не здійснювалися постачання. Тоді влада також знизила внутрішні податки на бензин і дизель, щоб захистити постачання пального та споживачів у країні.

За оцінкою OilPrice, менше мито на дизель може сприяти додатковим поставкам на міжнародний ринок, який переживає дефіцит цього виду пального та цінові потрясіння. Минулого місяця міністр нафти Індії Хардіп Пурі заявив, що країна продовжуватиме експортувати дизель для задоволення світового попиту. Він також зазначив, що нафтопереробні потужності Індії зростають завдяки багаторічним інвестиціям.

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