印度将柴油出口关税近乎减半——OilPrice

自10月16日起，印度在接下来的两周内将柴油出口关税近乎减半——从每升16卢比降至8.5卢比。与此同时，该国将汽油出口关税从每升0.5卢比提高至2.5卢比，OilPrice报道。

燃料出口新税率

柴油下调后的税率将约为每升0.09美元，低于此前的0.17美元。上调后的汽油关税约为每升0.026美元。航空燃料出口关税未作调整，仍为10.5卢比，即约每升0.11美元。

在此期间，印度没有调整在国内市场销售的汽油和柴油消费税税率。印度每两周调整一次出口关税政策，同时考虑国内和国际市场的情况，包括供应量和价格。

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柴油出口政策

印度于3月在中东危机背景下对燃料征收出口税，当时经霍尔木兹海峡的供应没有进行。政府当时还下调了国内汽油和柴油税，以保障该国燃料供应和消费者。

据OilPrice评估，较低的柴油关税可能有助于增加对国际市场的供应，该市场正经历此类燃料短缺和价格冲击。上个月，印度石油部长哈迪普·普里表示，该国将继续出口柴油以满足全球需求。他还指出，得益于多年的投资，印度的炼油能力正在增长。

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