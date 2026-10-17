美国FERC提议加快LNG码头扩建审批——《国会山报》

美国联邦能源监管委员会（FERC）提议推出一项计划，以加快美国液化天然气（LNG）出口码头扩建项目的审批。《国会山报》报道称，该委员会提议将此类申请的通知和提出异议期限限制为60天或90天。

监管机构的论点

FERC主席劳拉·斯韦特表示，这些变化将使美国能够更快提升现有设施的能力，以便向急需天然气的盟友供应天然气。她说，拟议程序同时应保留安全和环境保护要求。

委员会还提议取消要求拟建天然气项目在环境评估期间提交部分空气污染数据的规定。具体而言，这涉及空气污染物扩散模型，该模型模拟项目排放物与其他大气污染物之间的相互作用，以评估对空气质量的影响。

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环保人士的反对意见

斯韦特称，这类模型是造成混乱、延误和诉讼风险的来源。与此同时，FERC委员朱迪·张不同意这一评价：她认为，建模是了解项目可能对当地和区域空气状况造成影响的最佳工具。

环保组织批评了这两项提议。塞拉俱乐部的克莱尔·多纳表示，加快LNG基础设施发展并放宽建模要求，将使评估天然气项目对社区空气质量的影响更加困难。她还称，放宽这些规则可能恶化当地生态系统和社区的处境，并加剧气候危机。

FERC是一个独立于美国总统行政当局的委员会，由五名总统任命的成员组成：三名共和党人和两名民主党人。

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