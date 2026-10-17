Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (FERC) предложила программу для ускорения согласования расширения американских экспортных терминалов сжиженного природного газа (LNG). Как сообщает The Hill, комиссия предлагает ограничить сроки для уведомлений и подачи возражений по таким заявкам до 60 или 90 дней.

Аргументы регулятора

Председатель FERC Лора Светт заявила, что изменения позволят стране быстрее наращивать возможности действующих объектов, чтобы поставлять газ союзникам, которые остро в нем нуждаются. По ее словам, предложенный порядок одновременно должен сохранить требования безопасности и защиты окружающей среды.

Комиссия также предлагает отменить требование к планируемым газовым проектам подавать часть данных о загрязнении воздуха в ходе экологической оценки. В частности, речь идет о моделях рассеивания загрязняющих веществ в воздухе, которые имитируют взаимодействие выбросов проекта с другими атмосферными загрязнителями для оценки воздействия на качество воздуха.

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Возражения экологов

Светт назвала такие модели источником путаницы, задержек и рисков судебных споров. В то же время член FERC Джуди Чанг не согласилась с этой оценкой: по ее мнению, моделирование является лучшим инструментом для понимания вероятного локального и регионального воздействия проектов на состояние воздуха.

Экологические организации раскритиковали оба предложения. Клэр Дорнер из Sierra Club заявила, что ускорение развития LNG-инфраструктуры и смягчение требований к моделированию затруднит оценку воздействия газовых проектов на качество воздуха в сообществах. Она также утверждает, что смягчение этих правил может ухудшить положение местных экосистем и сообществ и усилить климатический кризис.

FERC является независимой от администрации президента США комиссией, в состав которой входят пять назначаемых президентом членов: трое республиканцев и двое демократов.

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