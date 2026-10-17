2 октября Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил Боливии кредит на 1,9 млрд долларов. Средства должны помочь стране, которая страдает от дефицита топлива, сокращения доходов от газа и роста стоимости импортируемого топлива.

Как сообщает OilPrice, условием финансирования является сокращение топливных субсидий и существенное уменьшение государственных расходов. Конгресс Боливии согласовал кредит в сентябре. Ожидается, что программа также откроет стране доступ еще к 4 млрд долларов финансирования от Всемирного банка и других кредиторов.

Сокращение запасов и экспорта газа

В апреле подтвержденные запасы природного газа Боливии оценивались в 3,7 трлн кубических футов. За последнее десятилетие экспорт газа сократился почти на 60% из-за снижения добычи. В то же время природный газ обеспечивает около 70% производства электроэнергии в стране.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По данным издания, годы недостаточных инвестиций в газовую отрасль, отсутствие новых успешных открытий месторождений и слабое развитие возобновляемой энергетики усугубили топливный кризис. Эксперты, на которых ссылается OilPrice, предупреждают, что примерно к 2030 году Боливия может превратиться в нетто-импортера природного газа.

Реформы и дефицит топлива

Правительство уже повысило цены на топливо, а с начала следующего года ожидается отмена дальнейших субсидий на бензин. Сокращение поддержки в прошлом году вызвало протесты, а в июне и июле протестующие несколько недель блокировали дороги.

Чтобы ослабить нехватку дизельного топлива и рост цен, власти в сентябре объявили о намерении втрое увеличить финансирование закупок нефтепродуктов. В июле министр энергетики Марсело Бланко сообщил, что частному сектору разрешили импортировать и продавать нефтепродукты. Государственная углеводородная компания также должна сосредоточиться на разведке, добыче и переработке.

Читай нас в