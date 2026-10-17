2 października Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego zatwierdziła dla Boliwii pożyczkę w wysokości 1,9 mld dolarów. Środki mają pomóc krajowi, który cierpi z powodu niedoborów paliwa, spadku dochodów z gazu oraz rosnących kosztów importowanego paliwa.

Jak podaje OilPrice, warunkiem finansowania jest ograniczenie subsydiów paliwowych i znaczne zmniejszenie wydatków państwowych. Kongres Boliwii zatwierdził pożyczkę we wrześniu. Oczekuje się również, że program otworzy krajowi dostęp do kolejnych 4 mld dolarów finansowania od Banku Światowego i innych kredytodawców.

Spadek rezerw i eksportu gazu

W kwietniu potwierdzone rezerwy gazu ziemnego Boliwii szacowano na 3,7 bln stóp sześciennych. W ciągu ostatniej dekady eksport gazu zmniejszył się o prawie 60% z powodu spadku wydobycia. Jednocześnie gaz ziemny zapewnia około 70% produkcji energii elektrycznej w kraju.

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Według publikacji lata niedostatecznych inwestycji w sektor gazowy, brak nowych udanych odkryć złóż oraz słaby rozwój energetyki odnawialnej pogłębiły kryzys paliwowy. Eksperci, na których powołuje się OilPrice, ostrzegają, że około 2030 roku Boliwia może stać się importerem netto gazu ziemnego.

Reformy i niedobór paliwa

Rząd już podniósł ceny paliw, a od początku przyszłego roku oczekuje się zniesienia kolejnych subsydiów na benzynę. Ograniczenie wsparcia wywołało w ubiegłym roku protesty, a w czerwcu i lipcu protestujący przez kilka tygodni blokowali drogi.

Aby złagodzić niedobór oleju napędowego i wzrost cen, władze ogłosiły we wrześniu zamiar trzykrotnego zwiększenia finansowania zakupów produktów naftowych. W lipcu minister energii Marcelo Blanco poinformował, że sektorowi prywatnemu zezwolono na import i sprzedaż produktów naftowych. Państwowa spółka węglowodorowa ma także skoncentrować się na poszukiwaniach, wydobyciu i przetwarzaniu.

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