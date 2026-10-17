10月2日，国际货币基金组织执行董事会批准向玻利维亚提供19亿美元贷款。这笔资金旨在帮助正遭受燃料短缺、天然气收入下降以及进口燃料成本上涨困扰的该国。

据OilPrice报道，获得融资的条件是削减燃料补贴并大幅减少政府支出。玻利维亚国会于9月批准了这笔贷款。预计该计划还将使该国获得来自世界银行和其他贷款方的额外最多40亿美元融资。

天然气储量和出口下降

今年4月，玻利维亚已探明天然气储量估计为3.7万亿立方英尺。在过去十年中，由于产量下降，天然气出口减少了近60%。与此同时，天然气约占该国发电量的70%。

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该媒体称，多年来对天然气行业投资不足、没有新的成功油气田发现以及可再生能源发展疲弱，加剧了燃料危机。OilPrice援引的专家警告称，到2030年前后，玻利维亚可能成为天然气净进口国。

改革与燃料短缺

政府已经提高了燃料价格，预计从明年初起将取消更多汽油补贴。去年，削减支持措施引发了抗议；6月和7月，抗议者封锁道路数周。

为缓解柴油短缺和价格上涨，政府于9月宣布，计划将石油产品采购资金增加两倍。7月，能源部长马塞洛·布兰科表示，私营部门已获准进口和销售石油产品。国有碳氢化合物公司也应专注于勘探、开采和加工。

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