在2026年10月17日发表的一篇报道中，OilPrice称，2027年1月交割的布伦特原油期货交易价格为每桶102.59美元。2027年6月交割的合约估值为92.71美元，2027年12月合约为每桶84.75美元。

供应风险

相比之下，2025年12月布伦特原油的交易价格低于每桶70美元。该媒体认为，市场参与者此前预计价格会在战争引发的飙升后迅速下降，但石油消费者目前正以更高价格对冲未来采购。

OilPrice评估称，对波斯湾供应量官方数据的不信任、更昂贵的海运以及船对船原油转运均在影响价格。该媒体还报道称，伊朗几乎每天都对霍尔木兹海峡的油轮发动袭击，其认为这维持了油价中的战争溢价。

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柴油库存与国际能源署预测

OilPrice称，石油产品市场的形势更为复杂，尤其是柴油市场。该媒体称，该地区的燃料流量恢复程度不及原油供应，因为中东多家炼油厂成为伊朗报复性打击的目标。

国际能源署本周表示，将开始从成员国共同储备中释放超过2000万桶柴油，以弥补短缺。此类释放的总量可能达到5000万桶。与此同时，OilPrice写道，国际能源署在月度报告中预计，全球石油供应将从今年不足每日1.01亿桶恢复至每日1.083亿桶。

该媒体指出，高能源价格可能加剧对全球经济的通胀压力。根据OilPrice的数据，国际货币基金组织曾预测全球经济将在2027年增长3.4%，该基金组织首席经济学家西尔瓦娜·滕雷罗警告称，全球经济的韧性正接近极限。

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