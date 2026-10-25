尼日利亚卡杜纳州扎里亚的居民表示，Nigerian National Petroleum Company Limited（NNPC）加油站的汽油价格临时下调，几乎未能减轻他们的开支。据Premium Times Nigeria报道，司机、摩托车和三轮车运营者以及商贩抱怨运输成本高、食品价格高和购买力低。

洗车合作社主席哈米苏·萨尼表示，NNPC加油站每升汽油价格已从1423奈拉降至1379奈拉。与此同时，司机以及摩托车和三轮车运营者认为，这一降幅不足以满足日常运营需要。商业司机丹拉米·加尔巴-丹·卡博称，即使在达卡察莱的NNPC加油站加油后，他也没有感受到明显收益。

加油站价格不一

该媒体记者核查了扎里亚数个加油站的价格，并记录到价格差异。在丹马加吉市场附近、现由Eterna运营的原NNPC加油站，汽油售价为每升1410奈拉。位于宽吉拉立交桥附近的Shafa加油站价格为每升1430奈拉。

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兰丹-卡诺的NNPC加油站汽油价格为每升1379奈拉，而萨马鲁西尔弗地区的加油站价格为1414奈拉。后一座加油站的一名员工表示，降价举措尚未在那里全面实施。PZ地区NNPC加油站经理塞缪尔·奥马塔表示，从10月8日起，客户可通过NNPC应用程序并使用电子钱包付款，获得每升66奈拉的折扣。

临时措施

据该媒体报道，联邦政府宣布，NNPC Retail将在30天内以不含自身零售利润率的价格，即按采购成本销售汽油，以缓解全球石油和石油产品价格上涨的影响。扎里亚的商贩指出，高油价影响商品成本和需求。萨邦-卡苏瓦市场的一名卖家称，一单位蒸谷米的价格五年前为450至500奈拉，后来升至7500奈拉，之后降至3500奈拉，最近又回升至4500奈拉。

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