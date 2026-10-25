Mieszkańcy Zarii w stanie Kaduna w Nigerii stwierdzili, że tymczasowa obniżka ceny benzyny na stacjach Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC) niewiele zmniejszyła ich wydatki. Jak podaje Premium Times Nigeria, kierowcy, operatorzy motocykli i trójkołowców, a także handlarze skarżą się na wysokie koszty transportu, ceny żywności i niską siłę nabywczą.

Przewodniczący spółdzielni myjni samochodowych Hamisu Sani powiedział, że na stacjach NNPC cena litra benzyny spadła z 1423 do 1379 nair. Jednocześnie kierowcy oraz operatorzy motocykli i trójkołowców uważają tę obniżkę za niewystarczającą do codziennej pracy. Komercyjny kierowca Danlami Garba-Dan Kabo powiedział, że nie odczuł istotnych korzyści nawet po zatankowaniu na stacji NNPC w Dakatsalle.

Różne ceny na stacjach paliw

Dziennikarze publikacji sprawdzili ceny na kilku stacjach paliw w Zarii i odnotowali różnice. Na byłej stacji NNPC w pobliżu targu Danmagaji, którą obecnie zarządza Eterna, benzynę sprzedawano po 1410 nair za litr. Na stacji Shafa w pobliżu estakady Kwangila cena wynosiła 1430 nair za litr.

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Na stacji NNPC w Randa-Kano benzyna kosztowała 1379 nair za litr, podczas gdy na stacji w rejonie Silver w Samaru — 1414 nair. Pracownik tej ostatniej stacji powiedział, że inicjatywa obniżenia ceny nie została tam jeszcze w pełni wdrożona. Menedżer stacji NNPC w rejonie PZ, Samuel Omata, powiedział, że od 8 października klienci mogą otrzymać zniżkę w wysokości 66 nair za litr za pośrednictwem aplikacji NNPC i płatności z e-portfela.

Tymczasowy środek

Według publikacji rząd federalny ogłosił, że NNPC Retail przez 30 dni będzie sprzedawać benzynę bez własnej marży detalicznej — po cenie zakupu — aby złagodzić skutki wzrostu światowych cen ropy i produktów naftowych. Handlarze w Zarii zauważyli, że droga benzyna wpływa na koszt towarów i popyt. Sprzedawca na targu Sabon-Kasuwa powiedział, że cena jednostki ryżu parboiled, która pięć lat temu wynosiła 450–500 nair, później wzrosła do 7500 nair, następnie spadła do 3500 nair, a ostatnio ponownie wzrosła do 4500 nair.

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