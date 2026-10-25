W rządzie Wielkiej Brytanii pojawiły się rozbieżności dotyczące możliwego zezwolenia na odwierty na polu naftowym Rosebank na Morzu Północnym. Kanclerz John Healey popiera projekt, podczas gdy minister energii Miatta Fahnbulle, odpowiedzialna za decyzję, skłania się ku jego odrzuceniu, informuje „The Guardian”.

Ostateczne słowo może należeć do premiera

Licencja dla Rosebank jest obecnie wstrzymana z powodu obaw o wpływ projektu na środowisko. W ubiegłym tygodniu Healey powiedział ITV, że spodziewa się, iż dochody z ropy i gazu zasilą nowy fundusz energetyczny. Jak zauważa gazeta, może to wskazywać, że liczy on na wpływy z Rosebank.

Jeśli dojdzie do konfliktu między członkami rządu, ostateczną decyzję ma podjąć premier. Rzecznik rządu odmówił komentarza do informacji Mail on Sunday, według której Healey i Andy Burnham mieli rzekomo uzgodnić promowanie projektu, podkreślając, że sprawa należy do kompetencji minister energii.

W Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego i Neutralności Emisyjnej oświadczono, że nie komentuje się spekulacji. Dodano, że przy podejmowaniu decyzji zostaną uwzględnione wszystkie istotne dowody, w tym oceny środowiskowe i uwagi otrzymane podczas konsultacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Różnica względem gazowego pola Jackdaw

Fahnbulle wcześniej zatwierdziła zagospodarowanie mniejszego gazowego pola Jackdaw, jednak stwierdziła, że jego okoliczności różnią się od sytuacji Rosebank. Jak powiedziała, Wielka Brytania będzie potrzebować gazu podczas przechodzenia na neutralność emisyjną, a wydobycie gazu na Morzu Północnym ma mniejszy ślad węglowy niż import.

Minister zaznaczyła, że Jackdaw jest ukierunkowany na rynek krajowy, podczas gdy Rosebank jest polem naftowym, z którego większość produkcji będzie eksportowana. Według „The Guardian” Rosebank będzie powodować około siedem razy więcej emisji niż Jackdaw, a jego korzyść dla bezpieczeństwa energetycznego kraju może być mniejsza z powodu eksportu ropy.

Ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta, a jej ogłoszenia oczekuje się do końca roku. Odrzucenie Rosebank byłoby, według gazety, ciosem dla sektora energetycznego Morza Północnego i zwycięstwem aktywistów klimatycznych. Posłowie Partii Pracy oświadczyli, że w przypadku zatwierdzenia projektu w partii możliwy jest znaczny sprzeciw.

Fahnbulle obiecała także kierować przyszłe dochody z Morza Północnego na projekty czystej energii za pośrednictwem funduszu energetycznego. W ubiegłym tygodniu poinformowała, że fundusz ma otrzymać w budżecie 2 mld funtów.

Czytaj nas na