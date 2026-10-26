Turcja wydała ostrzeżenie nawigacyjne NAVTEX dotyczące planowanych badań dna morskiego na wodach między jej południowym wybrzeżem a Cyprem. Prace zostaną przeprowadzone przed planowaną budową gazociągu na wyspę, a ostrzeżenie będzie obowiązywać od poniedziałku do 31 grudnia.

Jak informuje Cyprus Mail, badania mają wykonać cztery statki: Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer i Kirici. Tureckie władze wezwały marynarzy przepływających przez obszar prac do zachowania bezpiecznej odległości od tych jednostek.

Parametry planowanego gazociągu

Tureckie i turecko-cypryjskie władze podpisały memorandum w sprawie budowy gazociągu 10 lipca. Wiceprezydent Turcji Cevdet Yilmaz oświadczył wówczas, że ten krok będzie historycznym punktem zwrotnym we współpracy obu stron w sektorze energetycznym.

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Według Bayraktara gazociąg ma przebiegać od Anamuru w tureckiej prowincji Mersin do elektrowni Teknecik w pobliżu Kyrenii. Projekt przewiduje dwie równoległe rury o średnicy 56 centymetrów każda. Jak powiedział, umożliwi to transport gazu ziemnego w obu kierunkach — z Turcji na Cypr i z Cypru do Turcji. Łączna długość gazociągów wyniesie 101 kilometrów, z czego 97 kilometrów będzie przebiegać pod wodami Morza Lewantyńskiego.

Krytyka ze strony Cypru i UE

Stała przedstawicielka Republiki Cypryjskiej przy ONZ Maria Michael w liście do sekretarza generalnego ONZ Antónia Guterresa wyraziła protest przeciwko porozumieniu. Stwierdziła, że memorandum narusza prawo międzynarodowe i odpowiednie rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczące Cypru, a także nie ma mocy prawnej.

Wysoka przedstawiciel UE do spraw zagranicznych Kaja Kallas w lipcu wezwała Ankarę do poszanowania suwerenności i suwerennych praw wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Yilmaz odpowiedział, że krytyka, w tym ze strony grecko-cypryjskiej, jedynie potwierdza słuszność działań Turcji.

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