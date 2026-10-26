土耳其就其南部海岸与塞浦路斯之间海域计划开展的海底勘测发布了NAVTEX航行警告。相关工作将在计划建设通往该岛的天然气管道之前进行，警告将从周一持续至12月31日。

据Cyprus Mail报道，勘测将由四艘船只执行：Denar Pathfinder、Denar Echo、Denar Explorer和Kirici。土耳其当局呼吁途经作业区域的船员与这些船只保持安全距离。

计划中的天然气管道参数

土耳其和土族塞浦路斯当局于7月10日签署了建设天然气管道的备忘录。土耳其副总统杰夫代特·耶尔马兹当时表示，此举将成为双方在能源领域合作的历史性转折点。

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据拜拉克塔尔称，该管道将从土耳其梅尔辛省的阿纳穆尔延伸至凯里尼亚附近的Teknecik发电站。该项目计划铺设两条平行管道，每条直径为56厘米。他说，这将使天然气能够双向运输——从土耳其输往塞浦路斯，以及从塞浦路斯输往土耳其。管道总长度将为101公里，其中97公里将铺设在黎凡特海海底。

来自塞浦路斯和欧盟的批评

塞浦路斯共和国常驻联合国代表玛丽亚·迈克尔在致联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯的信中，对该协议表示抗议。她表示，该备忘录违反国际法及联合国安理会有关塞浦路斯的相关决议，并且不具有法律效力。

欧盟外交与安全政策高级代表卡娅·卡拉斯7月呼吁安卡拉尊重所有欧盟成员国的主权和主权权利。耶尔马兹回应称，包括希腊族塞浦路斯方面在内的批评只会证明土耳其行动的正确性。

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