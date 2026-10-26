爱沙尼亚环境委员会临时允许纳尔瓦的 Enefit Power 和塔林的 Utilitas 在集中供热中以页岩油替代天然气。该许可将于2026年11月1日至2027年4月30日有效，ERR News报道。

在严寒天气下，如果天然气供应不足或价格过高，生产商可以使用这种燃料。同时，所发许可并不意味着页岩油一定会被燃烧。尽管这种燃料比天然气便宜，但不一定会显著降低消费者的账单：生产、采购、运输、处理、满足要求和环境费用可能会抵消节省的成本。

排放限额与监测

Enefit Power 冬季最多可使用2.3万吨页岩油，Utilitas 最多可使用2万吨。两家公司必须记录燃料用量和设施运行时间，向监管机构报告其运行的开始和结束，并进行额外检查和采样。

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环境委员会负责自然资源利用事务的副总干事埃里克·科森克拉尼乌斯指出，监管机构评估的是技术，而气候部则分析天然气市场的情况。生产商必须遵守生产场地以外现行的空气质量标准。

热价仍然居高不下

10月，爱沙尼亚竞争主管机构批准了集中供热的最高价格：塔林为每兆瓦时84欧元，纳尔瓦为每兆瓦时137.69欧元。Enefit 管理委员会主席赖内·帕约表示，热电联产设施可按不含增值税每兆瓦时74欧元的价格生产热能。在价格更高时，计划使用该设施以减少页岩油燃烧量。

Utilitas 管理委员会主席罗伯特·基特表示，天然气价格在一年内翻了一番，给供热成本和供应带来风险。他说，公司力求尽可能少地使用页岩油，但会在必要的范围内使用。无法将其与天然气同时燃烧。该许可涵盖 Utilitas 位于穆斯塔迈埃地区的四台锅炉中的三台，其中两台不能同时运行。

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