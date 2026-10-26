W Estonii Rada Ochrony Środowiska tymczasowo zezwoliła spółkom Enefit Power w Narwie i Utilitas w Tallinnie zastępować gaz ziemny ropą łupkową w ogrzewaniu systemowym. Zezwolenie będzie obowiązywać od 1 listopada 2026 roku do 30 kwietnia 2027 roku, informuje ERR News.

Producenci mogą sięgnąć po to paliwo podczas silnych mrozów, jeśli gazu zabraknie lub będzie zbyt drogi. Jednocześnie wydane zezwolenie nie oznacza, że ropa łupkowa na pewno będzie spalana. Choć paliwo to jest tańsze od gazu, nie musi istotnie obniżyć rachunków odbiorców: oszczędności mogą zostać zniwelowane przez koszty produkcji, zakupu, transportu, przetwarzania, spełnienia wymogów i opłat środowiskowych.

Limity i kontrola emisji

Enefit Power może wykorzystać zimą do 23 tys. ton ropy łupkowej, a Utilitas — do 20 tys. ton. Spółki muszą prowadzić ewidencję ilości paliwa i czasu pracy instalacji, informować regulatora o rozpoczęciu i zakończeniu ich eksploatacji, a także przeprowadzać dodatkowe kontrole i pobór próbek.

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Zastępca dyrektora generalnego Rady Ochrony Środowiska ds. korzystania ze środowiska Erik Kosenkranius zaznaczył, że regulator ocenia technologię, podczas gdy Ministerstwo Klimatu analizuje sytuację na rynku gazu. Producenci muszą przestrzegać obowiązujących norm jakości powietrza poza terenami zakładów produkcyjnych.

Ceny ciepła pozostają wysokie

W październiku estoński organ ds. konkurencji zatwierdził maksymalne ceny ogrzewania systemowego: 84 euro za MWh w Tallinnie i 137,69 euro za MWh w Narwie. Przewodniczący zarządu Enefit Raine Pajo oświadczył, że instalacja kogeneracyjna może produkować ciepło po 74 euro za MWh bez VAT. Przy wyższych cenach planuje się jej wykorzystanie do ograniczenia ilości spalanej ropy łupkowej.

Przewodniczący zarządu Utilitas Robert Kitt poinformował, że cena gazu ziemnego w ciągu roku podwoiła się, stwarzając ryzyko dla kosztów i dostaw ciepła. Jak powiedział, spółka dąży do wykorzystywania jak najmniejszej ilości ropy łupkowej, ale w niezbędnym zakresie. Jej jednoczesne spalanie z gazem jest niemożliwe. Zezwolenie obejmuje trzy z czterech kotłów Utilitas w dzielnicy Mustamäe, przy czym dwa z nich nie mogą pracować jednocześnie.

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