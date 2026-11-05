ZEA stały się kluczowym dostawcą ropy dla Indii — The National
Indie rozszerzyły import ropy naftowej do około 43 krajów w obliczu zakłóceń dostaw przez Cieśninę Ormuz. Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się jednym z kluczowych dostawców surowców energetycznych dla Indii, informuje The National, powołując się na sekretarza indyjskiego Ministerstwa Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Neeraja Mittala.
Jak powiedział, Indie zaczęły również kupować ropę w innych krajach, w tym w Wenezueli. Mittal stwierdził, że dywersyfikacja źródeł dostaw umożliwiła krajowi kupowanie surowców energetycznych tam, gdzie były dostępne.
Udział ZEA w imporcie
ZEA zapewniają około 15–20% całkowitego importu energii do Indii. Według Mittala Emiraty odpowiadają za około 25% indyjskiego importu skroplonego gazu ropopochodnego, 10% skroplonego gazu ziemnego i 15% ropy naftowej.
Indie zwiększyły również zakupy surowców energetycznych w Stanach Zjednoczonych. Udział amerykańskiego skroplonego gazu ropopochodnego w całkowitym imporcie tego paliwa, według urzędnika, wzrósł z 10% na początku roku do 67%.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Ceny i nowe projekty
Dostawy na światowy rynek zostały zakłócone po faktycznym zamknięciu Cieśniny Ormuz wraz z początkiem wojny w Iranie 28 lutego. Przed wojną przez ten szlak wodny przechodziła około jedna piąta światowych przepływów ropy i gazu.
Cena ropy Brent, według publikacji, wzrosła o ponad 45% od początku wojny i zbliżała się do 105 dolarów za baryłkę, a w kwietniu na krótko osiągnęła 126 dolarów. Mittal nazwał zmienność cen poważniejszym problemem niż ich bezwzględny poziom.
Indie starają się również zmniejszyć zależność od importowanej ropy: w lipcu kraj uruchomił wart 9 mld dolarów program poszukiwań ropy na obszarach ultrgłębokowodnych i głębokowodnych, a także wart 2,5 mld dolarów program przetwarzania odpadów na biogaz.