ОАЭ стали ключевым поставщиком нефти для Индии — The National

Индия расширила импорт сырой нефти примерно до 43 стран на фоне перебоев с поставками через Ормузский пролив. Объединённые Арабские Эмираты стали одним из ключевых поставщиков энергоносителей для Индии, сообщает The National со ссылкой на секретаря Министерства нефти и природного газа Индии Нираджа Миттала.

По его словам, Индия также начала закупать нефть в других странах, в частности в Венесуэле. Миттал заявил, что диверсификация источников поставок позволила стране приобретать энергоносители там, где они были доступны.

Доля ОАЭ в импорте

ОАЭ обеспечивают примерно 15–20% совокупного энергетического импорта Индии. По данным Миттала, на Эмираты приходится около 25% индийского импорта сжиженного нефтяного газа, 10% сжиженного природного газа и 15% сырой нефти.

Индия также нарастила закупки энергоносителей в США. Доля американского сжиженного нефтяного газа в общем импорте этого топлива, по словам чиновника, выросла с 10% в начале года до 67%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Цены и новые проекты

Поставки на мировой рынок были нарушены после фактического закрытия Ормузского пролива с началом войны в Иране 28 февраля. До войны через эту водную артерию проходила примерно пятая часть мировых потоков нефти и газа.

Цена на нефть Brent, по данным издания, выросла более чем на 45% с начала войны и приближалась к 105 долларам за баррель, а в апреле кратковременно достигала 126 долларов. Миттал назвал волатильность цен более серьёзной проблемой, чем их абсолютный уровень.

Индия также пытается снизить зависимость от импортной нефти: в июле страна запустила программу разведки нефти на сверхглубоководных и глубоководных участках стоимостью 9 млрд долларов, а также инициативу по переработке отходов в биогаз стоимостью 2,5 млрд долларов.

Читай нас в