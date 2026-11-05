阿联酋成为印度主要石油供应国之一——《The National》

在霍尔木兹海峡运输供应中断的背景下，印度已将原油进口来源扩大至约43个国家。《The National》报道称，援引印度石油和天然气部秘书尼拉杰·米塔尔的话说，阿拉伯联合酋长国已成为印度主要能源供应国之一。

他表示，印度也开始从其他国家采购石油，其中包括委内瑞拉。米塔尔称，供应来源多元化使该国能够在能源资源可获得的地方采购。

阿联酋在进口中的份额

阿联酋供应印度能源进口总量的大约15%至20%。据米塔尔称，阿联酋约占印度液化石油气进口的25%、液化天然气进口的10%以及原油进口的15%。

印度还增加了从美国采购能源资源。该官员表示，美国液化石油气在该燃料进口总量中的份额已从年初的10%升至67%。

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价格与新项目

随着2月28日伊朗战争爆发后霍尔木兹海峡事实上关闭，向全球市场的供应受到扰乱。战前，全球约五分之一的石油和天然气流量通过这条水道。

据该媒体报道，布伦特原油价格自战争开始以来上涨超过45%，接近每桶105美元，并在4月短暂达到126美元。米塔尔称，价格波动比其绝对水平更为严重。

印度也正试图减少对进口石油的依赖：7月，该国启动了一项价值90亿美元的超深水和深水区域石油勘探计划，以及一项价值25亿美元的废物转化沼气倡议。

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