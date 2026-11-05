ОАЕ стали ключовим постачальником нафти для Індії — The National

Індія розширила імпорт сирої нафти приблизно до 43 країн на тлі перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку. Об’єднані Арабські Емірати стали одним із ключових постачальників енергоносіїв для Індії, повідомляє The National з посиланням на секретаря Міністерства нафти й природного газу Індії Ніраджа Міттала.

За його словами, Індія також почала закуповувати нафту в інших країнах, зокрема у Венесуелі. Міттал заявив, що диверсифікація джерел постачання дала змогу країні купувати енергоносії там, де вони були доступні.

Частка ОАЕ в імпорті

ОАЕ забезпечують приблизно 15–20% сукупного енергетичного імпорту Індії. За даними Міттала, на Емірати припадає близько 25% індійського імпорту скрапленого нафтового газу, 10% скрапленого природного газу та 15% сирої нафти.

Індія також наростила закупівлі енергоносіїв у США. Частка американського скрапленого нафтового газу в загальному імпорті цього палива, за словами посадовця, зросла з 10% на початку року до 67%.

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Ціни та нові проєкти

Постачання на світовий ринок зазнали порушень після фактичного закриття Ормузької протоки з початком війни в Ірані 28 лютого. До війни через цю водну артерію проходила приблизно п’ята частина світових потоків нафти й газу.

Ціна на нафту Brent, за даними видання, зросла більш ніж на 45% від початку війни та наближалася до 105 доларів за барель, а у квітні короткочасно досягала 126 доларів. Міттал назвав волатильність цін серйознішою проблемою, ніж їхній абсолютний рівень.

Індія також намагається зменшити залежність від імпортної нафти: у липні країна запустила програму розвідки нафти на надглибоководних і глибоководних ділянках вартістю 9 млрд доларів, а також ініціативу з переробки відходів на біогаз вартістю 2,5 млрд доларів.

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